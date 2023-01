Pușcărie privată în Timiș – condiții ca la hotel Deținuți cu pedepse ușoare ar putea parasi penitenciarele clasice, pentru spații de cazare noi, un fel de inchisori cu regim deschis, de unde vor pleca in fiecare zi la munca. Asta prevede un proiect pilot al Administrației Naționale a Penitenciarelor, care le permite firmelor care lucreaza cu deținuți sa le ofere acestora casa, masa și salariu. Pentru mulți, ar fi un prim pas spre reabilitare. Penitenciarul Timisoara a inaugurat oficial, in 27 ianuarie, un punct de lucru cu cazare permanenta a detinutilor, care a fost infiintat in localitatea Sacalaz, pe strada Complexului nr. 5 O cladire cu… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Pentru 53 de deținuți incarcerați la Penitenciarul Timișoara viața e un pic mai frumoasa. In urma unei ințelegeri semnate cu o firma, aceștia vor locui la Sacalaz la punctul de lucru al acesteia, in regim permanent. Sunt camere complet amenajate, cu condiții excelente, cu baie proprie, televiziune,…

- Proiect pilot pus la cale de Administrația Naționala a Penitenciarelor, in Timiș, prin cei de la Penitenciarul Timișoara și un agent economic. O firma din Sacalaz, care are angajați zeci de deținuți in regim deschis, a amenajat pentru aceștia spații de cazare pentru ca deținuții sa poata innopta langa…

