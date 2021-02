Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a transmis luni, in legatura cu petitiile online in care se cere modificare ritualului botezului prin scufundarea pruncului in cristelnita ca „redactarea si depunerea unei petitii publice adresata unei institutii este perfect legala in spatiul…

- Pompierii militari suceveni au intervenit, vineri, pentru salvarea unor lebede dintre gheturi, pe raurile Siret si Suceava, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, prima interventie a fost pe raza localitatii Hantesti, pe raul Siret, unde o lebeda era prinsa…

- Intr-un apel fara precedent, Vasile Banescu a insistat duminica pe ideea ca ”e timpul sa lasam in urma aceasta pandemie, iar vaccinul este una dintre soluții”. ”Noi, cei care avem apropiați care au murit, putem sa le spunem celor care bagatelizeaza boala sa puna macar un bemol, sa fie macar mai puțin…

- Vin sarbatorile! In contextul epidemiologic, Comisia Europeana (CE) recomanda inlocuirea liturghiilor de Craciun fața in fața cu ”inițiative online sau televizate’’. Biserica Ortodoxa Romana susține insa ca aceasta este doar o recomandare privind intensificarea protejarii populației, nicidecum o masura…

- Comisia Europeana nu decide si nu poate impune nimic in sfera esentiala a religiosului, doar poate emite recomandari legat de incurajarea si intensificarea protejarii de noul coronavirus in viata sociala din perioada sarbatorilor, a transmis miercuri purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile…

- Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, susține ca nu adunarile religioase sunt responsabile pentru raspandirea virusului COVID-19, ci aglomerațiile din transportul in comun și mall-uri, precum și faptul ca maștile de protecție sunt, in proporție de 90%, „niște carpe” prin care trece virusul.…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a declarat ca Secretariatul de Stat pentru Culte are obligatia de a se implica in medierea unei situatii in care trebuie deplin lamurita atat responsabilitatea Arhiepiscopiei Tomisiului de a respecta masurile sanitare impuse in contextul carantinei…

- Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale de Romaniei (BNR), Dan Suciu, a declarat joi, la Antena 3, dupa ce economistul-șef BNR Valentin Lazea a propus taierea salariilor bugetarilor cu 20% anul viitor, ca masura nu este o propunere oficiala a Bancii Centrale și ca nu Lazea decide cum sa se reduca…