Purtarea măştii, obligatorie în jurul școlilor din Capitală In Bucuresti, purtarea mastii ramane obligatorie intr-un perimetru de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, in cazul persoanelor care stationeaza. Comitetul local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti a decis, in sedinta de sambata, impunerea obligativitatii purtarii mastii de protectie intr-un perimetru de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, in […] The post Purtarea mastii, obligatorie in jurul școlilor din Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a stabilit, in principiu, in sedinta de sambata, ca in jurul unitatilor de invatamant pe o raza de 50 de metri unde exista „potential” de aglomerare la venire si la plecare se va purta masca de catre care vor stationa in acel perimetru,…

- Comitetul local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti a decis, in sedinta de sambata, impunerea obligativitatii purtarii mastii de protectie intr-un perimetru de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, in cazul persoanelor care stationeaza, masura fiind explicata prin faptul…

- Rata de infectare in Capitala a scazut marti sub 1,5 la mia de locuitori, iar joi Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta ar putea decide noi masuri de relaxare, daca trendul se mentine descendent. Conform datelor DSP Bucuresti, marti, rata infectarilor cu noul coronavirus in Capitala…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București se reunește, duminica, intr-o sedinta online, de la ora 11.00, potrivit unui anunt al Prefecturii Capitalei. Rata de infectare a fost sambata, in Capitala, de 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98. Prefectul Alin Stoica a anuntat ca CMBSU…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca purtarea maștii nu va mai fi obligatorie dupa ce va fi atinsa ținta de 10 milioane de persoane vaccinate. „Dupa ce ne vaccinam vom renunța și la masca”, a raspuns premierul, intrebat cand nu va mai fi obligatorie purtarea maștii in…

- Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipului București a decis sambata mai multe masuri restrictive in Capitala. Potrivit prefectului Capitalei Alin Stoica, rata de incidența calculata la 14 zile este de 6,88 la mia de locuitori. Prin urmare, Comitetul a dispus pentru București urmatoarele masuri…