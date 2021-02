Stiri pe aceeasi tema

- Opt copii care susțin ca au fost folosiți ca forța de munca sclava pe plantațiile de cacao din Coasta de Fildeș au dat in judecata unele dintre cele mai mari companii de ciocolata din lume. Aceștia acuza corporațiile ca au ajutat și au instigat la aservirea ilegala a mii de copii din fermele de cacao…

- Partidul Social Democrat susține ca guvernanții au generat haosul in campania de vaccinare impotriva COVID-19 și ca imunizarea se face pe pile. „In guvernarea «meritocraților», prioritar nu mai este cel mai vulnerabil, ci cel mai șmecher! Adevaratul lor scop nu este salvarea bolnavilor cronici sau a…

- NESCAFE® Plan, lansat in 2010, este un program conceput pentru a sprijini comunitațile locale și pentru a-i ajuta pe fermieri sa cultive cafea intr-un mod responsabil. La peste 10 ani de la lansarea NESCAFE® Plan, compania Nestle anunța rezultatele obținute sub umbrela programului de sustenabilitate.…

- ”La peste 10 ani de la lansarea Nescafe Plan, compania Nestle anunta rezultatele obtinute sub umbrela programului de sustenabilitate. Intre 2010 si 2020, Nestle a investit peste 320 milioane de euro in proiecte de sustinere a productiei sustenabile de cafea, a distribuit 235 milioane de arbori de cafea…

- In Romania continua cea de-a doua etapa a campaniei nationale de vaccinare, in paralel cu prima etapa, care include cadrele medicale care lucreaza in prima linie a actiunilor anti-COVID 19. Cine se poate imuniza in aceasta etapa, care sint procedeele de programare, care este situatia centrelor de vaccinare…

- "Am avut o discuție cu domnul Hunor, cu domnul Barna. Și eu vreau sa redeschidem șcilile, restaurantele. Daca nu ar fi problema pe sanatate, aș vrea sa fie redeschise.Important ca pe langa campania de vaccinare, sa avem și reducerea efectelor epidemie. Sunt orașe in care nu mai sunt cazuri. Putem redeschide…

- In urma evaluarii de risc, care tine cont de zona de calatorie, durata sederii, activitatile desfasurate si antecedentele vaccinale, s-a actualizat lista cu tarile pentru care se solicita vaccinarea antipoliomielita, astfel: Afganistan, Pakistan, Malaysia, Filipine si Yemen, precizeaza MAE.Pentru cetatenii…