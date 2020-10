Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut alegerile locale in județul Giurgiu, baronul PSD Niculae Badalau a anunțat ca se retrage de viața politica pentru ca va merge ca vice președinte al Autoritații de Audit de la Curtea de Conturi. Insa, tot el face carțile in PSD Giurgiu, fapt pentru care deja a stabilit cine va candida…

- Dupa ce a trecut ani de zile județul Giurgiu pe persoana fizica, adica l-a considerat moșia sa, baronul PSD Niculae Badalau a anunțat ieri, printr-un mesaj lacrimogen, ca “a sosit insa momentul sa ma retrag din viața politica”. De fapt, mesajul lui Badalau este doar praf in ochii giurgiuvenilor, știut…

- Marian Mina-„Scheletu”, finul baronului PSD de Giurgiu Niculae Badalau, a pierdut alegerile pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Giurgiu, fapt pentru care a inceput sa aiba insomnii. Ca urmare a unor probleme destul de complicate pe care le-a „țesut” la Consiliul Județean, „Scheletu”…

- La Biroul Politic Național al PSD de ieri s-a analizat, intr-o atmosfera tensionata, și rezultatul alegerilor locale, mai exact situația județelor unde partidul condus acum de Marcel Ciolacu a pierdut fiefurile cu greutate. Tot mai mulți lideri județeni au cerut celor care au pierdut alegerile sa se…

- In județul Giurgiu, PSD, condus de tandemul Niculae Badalau și Marian Mina „Scheletu”, a pierdut alegerile atat in municipiul reședința de județ cat și la Consiliul Județean, dar și in foarte multe comune. Cum Badalau va merge ca vicepreședinte al Autoritații de Audit, iar Mina ravnește la un post de…

- Actualul președinte al Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina –„Scheletu”, și totodata candidatul PSD pentru aceasta funcție, s-a resemnat deja, cu toate ca mai sunt cateva zile pana la alegeri, ca nu va mai lua un al doilea mandat. Puterea.ro a semnalat cu aproape doua saptamani inaintea alegerilor…

- Campania electorala pentru alegerile locale este aproape de final și deja sunt conturate opțiunile politice ale alegatorilor, dar ceea ce se intampla in organizația PSD Giurgiu intrece orice imaginație. Candidatul PSD pentru șefia Consiliului Județean Giurgiu este Marian Mina – „Scheletu`”, finul baronului…

- Nici nu a inceput bine campania electorala și deja președintele PSD al Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, mai cunoscut in zona sub numele de „Scheletu’”, care mai candideaza pentru un nou mandat, a și avut parte de cateva surprize neplacute. Inainte de inceperea campaniei electorale, un numar…