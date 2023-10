Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 12 octombrie, in jurul orei 05.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților pe sensul de intrarea in Romania un cetațean roman, in varsta de 46 de ani, domiciliat in județul Satu Mare. Acesta conducea un autovehicul marca Mercedes…

- Doi tineri, de 18 si, respectiv, 19 ani, au fost arestati preventiv pentru talharie calificata si lipsire de libertate in mod ilegal, dupa ce au intrat intr-o locuinta din localitatea Ciprian Porumbescu din judetul Suceava si i-au talharit pe proprietari, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului…

- Este trafic aglomerat in aceasta dimineata in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judetul Constanta pe sensul de intrare in tara. Potrivit Politiei de Frontiera, pe sensul de iesire din Romania nu sunt probleme, timpul estimat fiind de aproximativ 20 de minute. In schimb, pentru intrarea in…

- Sambata, 9 septembrie, in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un cetațean maghiar in varsta de 44 de ani. Acesta conducea un autoturism marca Mercedes Benz, inmatriculat in Ucraina.…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu 12.100 kilograme de articole second-hand provenite din Olanda. Marți, 29 august a.c., la ora 14.00, in Punctul…

- Conform Poliției de Frontiera, duminica, in jurul orei 06.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet s-a prezentat pentru a intra in țara un cetațean bulgar in varsta de 52 de ani, aflat la volanul unui camion. Soferul transporta, conform documentelor de insotire, seminte de floarea soarelui si cilindri…

- Polițiștii de frontiera au prins in ultimele 24 de ore 40 de cetațeni straini care au incercat sa treaca ilegal in Ungaria, ascunși in mașini sau pe jos. Joi, la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean…

- Doua TIR-uri incarcate cu 48 de tone de deseuri provenite din Germania si Croatia au fost oprite de autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II sa intre in tara, pentru ca soferii nu aveau documente de import. Autotrenurile erau conduse de soferi din Bulgaria si Polonia, care transportau,…