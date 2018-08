Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul sud-coreean intentioneaza sa dezveleasca marti un nou monument pentru a marca prima zi oficiala dedicata "femeilor de reconfortare", un eufemism pentru fetele si femeile obligate sa lucreze in bordelurile japoneze in timpul razboiului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Ceremonia…

- Autoritatile locale din Puerto Rico au anuntat joi modificarea bilantului uraganului Maria, produs in septembrie 2017 in statul insular, acesta crescand de la 64 de persoane decedate la 1.427, relateaza BBC, potrivit Mediafax.ro.

- Opozitia din Grecia a acuzat vineri guvernul de aroganta si de esec absolut in protectia vietilor umane, ca urmare a reactiei autoritatilor in fata unui incendiu devastator, in timp ce raman intrebari fara raspuns cu privire la modul in care cel putin 86 de persoane au murit in orasul Mati, scrie…

- Aceasta ar fi reprezentat prima vizita a unui lider japonez in Iran in ultimii 40 de ani. Dar Japonia a transmis Iranului ca Abe nu va putea sa viziteze Teheranul, in pofida aranjamentelor pentru o intrunire cu presedintele Hassan Rouhani. Cu toate acestea, Motosada Matano, un purtator de cuvant al…

- Arabia Saudita intentioneaza sa extraga in iulie o cantitate record de petrol, de pana la 11 milioane de barili pe zi, cea mai ridicata din istoria sa, fata de 10,8 milioane de barili pe zi in iunie, a declarat o sursa apropiata situatiei, citata de Reuters, conform news.ro.Sambata, OPEC a…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, va intreprinde o vizita oficiala in Federatia Rusa, la invitatia omologului sau rus Vladimir Putin, in perioada 21-23 iunie, a anuntat Presedintia Coreei de Sud, informeaza Reuters, preia Agerpres.Aceasta va fi prima vizita de stat a unui presedinte sud-coreean…

- Presedintele sirian, Bashar al-Assad, intentioneaza sa intreprinda o vizita in Coreea de Nord pentru a se intalni cu liderul Kim Jong Un, a anuntat duminica agentia oficiala nord-coreeana KCNA, preluata de AFP si Reuters. Acesta ar fi prima data cand liderul nord-coreean Kim Jong-un ar primi la Phenian…