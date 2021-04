Puciul eşuat din 2016 din Turcia: Verdictele pentru aproape 500 de inculpaţi, aşteptate miercuri Un proces de proportii, unul dintre multele avand legatura cu puciul esuat din 2016 in Turcia, se apropie de final miercuri, cand se asteapta ca un tribunal din Ankara sa pronunte verdictele pentru 497 de inculpati, relateaza agentia DPA. Procesul a inceput in octombrie 2017 si au avut loc 243 de audieri. Printre acuzati se numara fosti militari de rang inalt din regimentul de garda prezidential, potrivit agentiei de presa de stat Anadolu, citata de DPA. Procuratura cere inchisoare pe viata pentru 90 de inculpati si pedepse lungi cu inchisoarea pentru multi altii. Procurorul a cerut separat achitarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

