Publitrans reduce programul de transport Avand in vedere suspendarea activitaților din unitațile de invațamant preuniversitar, S.C. Publitrans 2000 S.A. informeaza beneficiarii serviciului de transport public local piteștean ca va fi redus programul de circulație. In perioada 11 martie 2020 – 22 martie 2020, mijloacele de transport din municipiul Pitești vor circula dupa un program specific zilelor de vacanța. Acest program […] Articolul Publitrans reduce programul de transport apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

