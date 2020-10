(Publicitate) Ultima generație de focare pentru seminee: modelele norvegiene. Alege-l pentru a crea un cămin cosy Piața de șeminee se afla intr-o continua expansiune. De la unicul model clasic de șemineu cu lemne, pana la diversitatea de modele de focare disponibila astazi in piața, oferta a crescut in ton cu cererea. Tot mai mulți proprietari de locuințe iși doresc un astfel de sistem de incalzire, care nu numai ca asigura confortul termic, ci aduce un plus de valoare și din punct de vedere stilistic. Ultima generație de focare pentru șeminee? Modelul norvegian, adus de unicul importator in țara noastra al celor mai mari branduri de seminee din Europa. Impresioneaza din toate punctele de vedere: performanța,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Cluj-Napoca lucreaza in prezent la pregatirea unor proiecte in valoare de doua miliarde de euro din fonduri europene pentru modernizarea orașului, a declarat Emil Boc, primarul Cluj-Napoca, in cadrul EUROSFAT 2020, cel mai mare forum de afaceri europene din Romania, organizat online intre…

- Reprezentantii industriei ospitalitatii au solicitat vineri premierului Ludovic Orban ca restaurantele sa functioneze pe baza a doua etape, dupa modelul scolilor, in functie de incidenta cazurilor de imbolnaviri, potrivit presedintelui Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania…

- Pe șantierele țarii s-a lucrat și in pandemie. Piata materialelor de constructii din Romania a atins valoarea de 4 miliarde de euro Piata materialelor de constructii din Romania a crescut, in medie, in ultimii ani, cu aproximativ 9% pe an, pana la o valoare de circa 4 miliarde de euro, atinsa in 2019,…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), va face o solicitare catre Guinness Book, pentru introducerea pieței asigurarilor RCA din Romania, care a reușit sa bata toate recordurile mondiale, inregistrand in trimestrul II al acestui an același numar de reclamații…

- Cluj-Napoca a fost desemnat printre primele sase orașe inovatoare din Uniunea Europeana, alaturi de Viena, Valencia, Espoo (Finlanda), Helsingborg (Suedia) și Leuven (Belgia), anunta primarul Emil Boc, pe pagina sa de Facebook.

- Din 22 septembrie, Muzeul Județean Buzau va gazdui cel mai important eveniment cultural al anului. Este vorba despre o expoziție de arta cu lucrari semnate de Salvador Dali, unul dintre cei mai excentrici artiști ai lumii. Expoziția ”Unexpected Dali” scoate in prim plan 150 de lucrari originale, care…

- Romania și Suedia sunt primele in clasament și dețin numarul record de decese cauzate de Covid-19 din toata Europa, raportate la populație! Rapoartele arata situația terifianta din ultimele 14 zile.

- Mitsubishi a anunțat ca nu va mai lansa modele noi in Europa, ca parte a noului plan de reducere a costurilor pentru urmatorii trei ani, informeaza Automarket . Mitsubishi a oferit, totodata, primele detalii despre rezultatele financiare pentru anul precedent și a stabilit o noua strategie la nivel…