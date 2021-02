(Publicitate) 6 tipuri de încălțăminte pe care le poți purta cu jeanși Dintre toate articolele vestimentare din garderoba, jeanșii sunt cele mai populare, fie ca vorbim despre femei sau barbați. Atunci cand vrei sa ieși rapid din casa și nu știi cu ce sa te imbraci, jeanșii sunt intotdeauna la indemana, fiind comozi și extrem de versatili. In plus, se potrivesc de minune cu tricouri, bluze, camași sau topuri elegante, in funcție de evenimentul la care participi.Pentru ca ai in dressing cel puțin o pereche de jeanși, probabil te intrebi care sunt incalțarile care se potrivesc cel mai bine cu aceasta piesa vestimentara. Din fericire, gama de pantofi este variata, astfel… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In momentul in care vrei sa iți cumperi un apartament nou ai in minte din start mai multe criterii in functie de care iți poți reduce lista lunga de anunțuri imobiliare pe care le gasesti in on-line. Unul dintre acestea este zona, amplasarea proprietații pe care urmeaza sa o cumperi. Zona poate sa iți…

- Alegerea primilor pantofi pentru bebeluși este intotdeauna o durere de cap pentru parinți. Și devine și mai complicat, avand in vedere multiplicitatea modelelor disponibile pe piața de incalțaminte copii. Moale sau rigida? Pe care sa o alegi pentru copilul tau? Iata cateva sfaturi pentru a te ajuta…

- Fiecare pagina a unei aplicatii din App Store contine acum un nou tip de informatie - etichete ce caracterizeaza succint nivelul de intimitate oferit. Acestea sunt disponibile pe iOS, iPadOS, macOS, watchOS si tvOS. Noile etichete se impart, in functie de politicile aplicatiilor privind colectarea datelor…

- Camasile sunt o piesa vestimentara clasica si sunt ideale pe tot parcursul anului! Opteaza pentru un material usor cu maneca scurta pentru lunile mai calde, alege camasa de dama cu maneci lungi impreuna cu un pulover matasos cand vremea devine rece sau foloseste o camasa formala alaturi de sacoul preferat…

- In sezonul rece manușile de piele sunt piesa de rezistența a unei ținute perfecte. Acestea combina masculinitatea și eleganța cu confortul calduros al materialului natural. Iata tot ce trebuie sa cunoști despre acestea inainte de a iți cumpara prima ta pereche de manuși din piele.Tipuri de manuși de…

- In moda anului 2020, hainele de blana se pot purta și altfel decat in stilul clasic! Acest lucru il demonstreaza marii designeri vestimentari, care in fiecare an aduc noi concepte in materie de fashion. Sezonul acesta, hainele de blana au revenit in mare forța și le vedem in diverse outfit-uri, pe podium,…

- Esti in pana de idei cu privire la tinutele pentru birou? Orice femeie are momente in care se satura de articolele din garderoba sau pur si simplu ii lipseste inspiratia in crearea outfit-urilor. Insa, daca iti doresti sa porti tinute office interesante, perechile de cizme dama piele ar trebui…

- De cele mai multe ori, cand se vorbește despre substanțele vitale pentru organism, vitaminele și mineralele sunt menționate impreuna. Din acest motiv, de multe ori, unele persoane tind sa asocieze greșit cele doua elemente, crezand ca este vorba de unul și același lucru. Deși, in farmacii, le putem…