Stiri pe aceeasi tema

- Nunta lui George Simion, transmisa detaliat de Romania TV toata ziua de sambata, s-a vazut in audiente. Romania TV a fost cel mai urmarit post dupa media pe toata ziua, in tara si la orase. Nu si pe publicul comercial, pentru ca o buna parte din public a fost in varsta, scrie paginademedia.ro . Cu…

- Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a confirmat pentru G4Media ca va concerta sambata seara la nunta liderului partidului AUR, George Simion. S-a ferit insa sa spuna concret daca știe despre ce eveniment este vorba. ”Nu știu daca e nunta sau inmormantare. Vorbiți de concertul de maine (n.r. sambata)…

- Paris Hilton nu vine la Craiova. Artista din SUA nu va mai urca pe scena de la festivalul IntenCity, a declarat, pentru Euronews, edilul orașului, Lia Olguța Vasilescu. Festivalul IntenCity va incepe maine, 26 august, iar pe scena vor urca artiști și DJ de renume mondial, transmite Rador. „Nu cred ca…

- Maria Ciobanu nu a fost niciodata casatorita cu Ion Dolanescu insa au format unul dintre cele mai populare cupluri din Romania. La sfarșitul anilor ’70 oriunde soliștii ajungeau se strangeau admiratori cu miile. Prezența fiecaruia la nunți și evenimente de familie costa, la vremea respectiva, o adevarata…

- Mihaly Varga, ministrul ungar al finantelor, a lansat joi atacuri la adresa Uniunii Europene intr-un discurs la Baile Tusnad, potrivit Rador, care citeaza agenția MTI. Liderii FIDESZ au o campanie indelungata de atacuri la adresa UE dupa ce instituțiile europene au sancționat derapajele anti-democratice…

- Planul de achiziție al Armatei Romane include submarine franceze Scorpene și elicoptere franceze, a anunțat ministrul roman al apararii, Vasile Dincu, citat de publicația Actualno , preluata de Rador. Dincu a anunțat ca a fost semnata o scrisoare de intenție cu ministrul francez al apararii in acest…

- Planul de achiziție al Armatei Romane include submarine franceze Scorpene și elicoptere franceze, a anunțat ministrul roman al apararii, Vasile Dincu, citat de publicația Actualno , preluata de Rador. Dincu a anunțat ca a fost semnata o scrisoare de intenție cu ministrul francez al apararii in acest…