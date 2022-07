Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații au prelungit mandatul de arest pe numele lui Petru Merineanu, cumnatul fostului președinte de țara și socialistul Igor Dodon, care manca o recipisa in timpul perchezițiilor din 24 mai la Dodon. Astfel, potrivit deciziei magistraților, Merineanu va sta in izolator inca 20 de zile, trasmite …

- Galina Dodon, soția fostului șef de stat Igor Dodon, este așteptata astazi la Procuratura pentru a fi pusa sub invinuire in dosarul kuliokului. Aceasta urmeaza sa fie pusa sub invinuire complicitate la imbogațire ilicita.

- Ex-presedintele Igor Dodon, aflat in arest la domiciliu fiind invinuit de patru capete de acuzare: coruperea pasiva, organizarea, dirijarea si acceptarea cu buna-stiinta a finantarii partidului politic de catre un grup criminal organizat, tradare de patrie si imbogatire ilicita, a anuntat ca si sotia…

- Soția lui Igor Dodon, Galina Dodon, a primit citație de la Procuratura pentru a fi pusa sub invinuire. „Procurorii au oprit-o in trafic, pe drum, cand mergea cu copiii la lecția de sah (probabil este filata non-stop)”, a scris Dodon, pe Facebook.

- Aproximativ jumatate de milion de lei și zeci de mii de euro ar fi fost gasite de procurori pana la aceasta ora in cadrul acțiunilor de urmarire penala care se desfașoara in privința socialistului Igor Dodon, transmite Deschide.md . Astfel, conform sursei citate, in cadrul perchezițiilor desfașurate…

- Igor Dodon, fostul presedinte al Republicii Moldova, a fost retinut pentru 72 de ore, scrie deschide.md. El este banuit de corupere pasiva, acceptarea finantarii partidului politic de catre o organizatie criminala, tradare de patrie si imbogatire ilicita. Asemenea precizari au fost facute pentru Realitatea.md…