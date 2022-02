Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita autoritatilor sa scoata la licitatie traseele operate de STB in conditiile in care transportul public din Capitala este o gaura neagra care absoarbe foarte multi bani de la bugetul de stat. "Avand in vedere…

- STB a renunțat la greva, dupa cinci zile! Astfel ca transportul public din București a fost reluat la capacitate maxima marți dimineața. Șoferii spun ca au ieșit pe traseu din grija pentru cetațeni, pentru ca marți toata lumea merge la lucru și, inainte, oamenii trebuie sa iși duca și copiii la școala.…

- Fiica lui Gheorghe Hagi se bucura de un adevarat succes de cand a revenit in Romania, dupa studiile absolvite in America. Kira e tanara actrița, e pasionata și de pictura, face și televiziune, iar, mai nou, este și profesoara. Dupa succesul dobandit pe scena Teatrului Nottara din București cu piesa…

- Mijloacele de transport in comun de suprafața nu au reluat circulația in Capitala, dupa ce Tribunalul București a suspendat greva și decis reluarea imediata a activitații.

- Transportul public de suprafața din București este paralizat, joi dimineața, din cauza unui protest spontan al angajaților STB, care cer mariri de salarii și condiții mai bune de munca. 1450 de autobuze, troleibuze și tramvaie au ramas in depouri și autobaze, iar directorul STB acuza liderii de sindicat…

- Elevii de la Școala 178 din Capitala au impodobit braduții saptamana trecuta, iar in Ajunul Craciunului vor ajunge, toți 26, in centre pentru copii, secții de spitale și la familiile altor elevi ai școlii, cu posibilitați reduse. Este al optulea an in care cei mici fac asta și vor sa duca tradiția generațiilor…

- Catedrala „Sf. Spiridon Nou” – Paraclis Patriarhal din Capitala va susține pictarea in mozaic a Sfantului Spiridon la Catedrala Naționala, conform basilica.ro. Reprezentarea sfantului va acoperi o suprafața de 37,5 metri patrați de pe peretele sud al naosului. „Ne-am gandit ca la partea…

- Targul de Craciun, ajuns la a 14-a ediție, va avea loc in Capitala in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piața Universitații, a informat Primaria Capitalei. Prețul biletului este de 5 lei la achiziționarea online și de 7 lei la casa de bilete. Copiii cu varsta pana in 12…