Stiri pe aceeasi tema

- Consumul diverselor substante psihoactive in randul copiilor si adolescentilor reprezinta varful de iceberg al unei problematici care vizeaza dificultatile specifice unei etape critice a vietii, pe care tinerii o experimenteaza, considera medicul rezident psihiatru Octavian Ivanov, potrivit Agerpres.…

- Rectorul Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ (UAIC) din Iasi, Tudorel Toader, a subliniat luni, cu ocazia deschiderii noului an universitar, ca institutia ieseana de invatamant superior isi adapteaza oferta de studii atat la asteptarile tinerilor, cat si la cerintele de pe piata fortei de munca. „Ratiunea…

- O veste trista a cutremurat incepand de aseara intreaga comunitate din Vrancea: asistentul medical George Lacusta a fost gasit fara suflare in propria locuința. Sute de mesaje au curs pe rețelele sociale, la aflarea veștii ca asistentul medical George Lacusta s-a stins din viața. Colegii sai, asistenți…

- In perioada 12-19 august, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școalara s-au deplasat la taberele de vara organizate in județul Dambovița, unde au desfașurat activitați informativ-preventive. Scopul activitaților a constat in prevenirea consumului și deținerii de substanțe interzise. Astfel, polițiștii…

- ACȚIUNE DE PREVENIRE A TRAFICULUI SI CONSUMULUI DE DROGURI DESFASURATA DE POLITISTI NOAPTEA TRECUTA In cursul nopții trecute, polițiștii focșaneni au continuat activitațile pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența substanțelor interzise. Acțiunea a avut mai multe obiective, respectiv menținerea…

- Scoala Gimnaziala Vizantea Razaseasca și Solenoid Concept SRL sunt partenere in cadrul proiectului „Servicii integrate pentru incluziune sociala in comuna Vizantea-Livezi‟ implementat de comuna Vizantea-Livezi. Proiectul are o valoare de 1 milion de euro și este finanțat prin Programul Operațional Capital…

- *COMBATEREA CONDUCERII SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI SAU A SUBSTANȚELOR PSIHOACTIVE- PRIORITATE A POLIȚIȘTILOR RUTIERI* Politistii focșaneni au depistat doi barbați, de 24 și 45 de ani, in timp ce conduceau autoturisme pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive sau a alcoolului. In cursul…