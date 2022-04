Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- De cand a inceput razboiul in Ucraina si pana in momentul de fata, la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au ajuns 147 de copii ucraineni care au avut nevoie de asistenta medicala. Doar 15- dintre ei au avut nevoie de spitalizare si tratament, restul de 85- au fost consultati si tratati in UPU, iar…

- Parinții joaca unul dintre cele mai importante roluri in modelarea viitorului copilului lor. Adesea, inaintea examenelor, atat copiii, cat și familiile lor se afla intr-o stare de spirit tensionata. Parinții iși fac griji cu privire la cat de bine se vor descurca copiii lor, cat de mult invața și impactul…

- „La inițiativa PSD, am reușit sa adoptam in Parlamentul Romaniei, in unanimitate, o lege extrem de importanta pentru copiii din Romania diagnosticați cu tulburari de spectru autist (TSA), care va contribui la facilitarea accesului acestora la servicii de terapie de calitate, la costuri semnificativ…

- La inițiativa Partidului Social Democrat, Parlamentul Romaniei a adoptat joi, 17 februarie, in unanimitate, o lege extrem de importanta pentru copiii din Romania diagnosticați cu tulburari de spectru autist (TSA), care va contribui la facilitarea accesului acestora la servicii de terapie de calitate,…

- Guvernul anunța mai multe mecanisme de suport din partea statului pentru angajatori și angajați, pentru urmatoarea perioada de restricții cauzate de pandemie. Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, persoanele care decid sa se vaccineze vor putea beneficia de doua zile…

- Parinții de la școala de pe strada Cocorului nr. 1, unde invața elevi de clasele I – IV, sunt revoltați de intențiile Primariei Brașov de a muta elevi de clasa a XII-a de la Miu, care intra in reparații capitale, in aceasta unitate, avand in vedere diferența mare de varsta. Și nu doar diferența de varsta…

- Copiii sub 12 ani nu sunt vaccinati si chiar daca va incepe campania de imunizare pentru cei mici, parintii lor sunt reticenti. Unii se tem de efecte adverse, altii cred ca imunizarea trebuie sa se faca in mod natural, prin boala. Medicii pediatri avertizeaza ca noul val pandemic va avea o componenta…