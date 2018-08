Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul brazilian Neymar a marcat un gol pentru Paris Saint-Germain in partida castigata cu scorul de 3-0 in fata formatiei Caen, duminica seara pe stadionul Parc des Princes, in prima etapa a campionatului de fotbal al Frantei, scrie agerpres.ro.

- PSG a caștigat Supercupa Franței dupa ce a invins-o pe AS Monaco, scor 4-0, intr-un meci disputat in China, la Shenzhen. Ambele formații au inceput partida avand mai multe rezerve in primul "11". Parizienii au deschis scorul dupa 33 de minute prin Di Maria, iar cu 5 minute inainte de pauza Nkunku a…

- Kylian Mbappe, starul Frantei de la Cupa Mondiala din 2018, a continuat sa isi surprinda fanii printr-o miscare filantropica, potrivit Time, preluat de Mediafax. Varful francezilor nu a dezamagit echipa Paris Saint-Germain care l-au cumparat pentru aproape 187 de milioane de euro in 2017. Cele patru…

- Kylian Mbappe, varful Frantei in varsta de 19 ani, a ridicat deasupra capului Cupa Mondiala alaturi de coechipierii de la nationala, dupa ce a reusit sa marcheze in meciul cu nationala Croatiei. Partida s-a incheiat cu scorul de 4-2 pentru echipa lui Didier Deschamps, informeaza mediafax. Mbappe…

- Gianluigi Buffon a aparat in ultimii 17 ani poarta lui Juventus Torino, dar din aceasta vara li se alatura lui Neymar si Mbappe in echipa de stele a PSG-ului. Contractul dintre iralian si gruparea din capitala Frantei are o durata de un an. In varsta de 40 de ani, Buffon se transfera pentru…

- Clubul de fotbal Real Madrid a dezmintit informatia conform careia ar fi inaintat o oferta de 310 milioane euro pentru transferul atacantului brazilian Neymar de la campioana en titre a Frantei, Paris Saint-Germain, informeaza Reuters. Postul spaniol de televiziune TVE a anuntat luni ca detinatoarea…

- Kylian Mbappe, atacantul nationalei Frantei, a fost felicitat de fostul mare fotbalist brazilian Pele pentru cele doua goluri reusite sambata in victoria cu Argentina (4-3) din optimile de finala ale Cupei Mondiale 2018, relateaza presa internationala. Kylian Mbappe, 19 ani si 6 luni, este cel mai tanar…