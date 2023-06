Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania este mult mai afectata de inflatie decat alte state din Europa ca urmare a cresterii preturilor si proximitatea fata de razboiul din Ucraina a generat aceasta situatie si am vazut o crestere a tot ce inseamna costurile de zi cu zi ale romanilor. Am vazut si o crestere a tot ce inseamna dobanzile…

- Negrescu a afirmat ca protocolul nu a fost respectat de actuala guvernare și ca social-democrații nu vor accepta acest lucru. El a declarat ca PSD nu refuza guvernarea, dar ca alegerile anticipate ar putea fi declanșate daca protocolul nu va fi respectat.„PSD nu refuza guvernarea si nu ne temem in a…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca rotatia guvernamentala ar putea fi amanata daca greva din Educatie nu inceteaza. Presedintele Klaus Iohannis s-a razgandit si este de acord cu amanarea rocadei premierilor pana la incheierea grevei din educatie, potrivit antena3. "E nevoie ca guvernul si coalitia…

- Observam ca violentele escaladeaza cu fiecare eveniment public pe care cei de la AUR il organizeaza. Instituțiile stratului, ma refer la cele care garanteaza democrația inca fragila, sunt in permanenta atacate de așa-zișii naționaliști. AUR și Simion nu sunt la primul derapaj de amploarea celui de ieri.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca rotatia guvernamentala va avea loc pana la 1 iunie si ca noul prim-ministru va veni din interiorul PSD. Ciolacu a explicat ca, momentan, se respecta protocolul initial, dar ca mai sunt discutii pe marginea acestuia. Liderul social-democrat este de parere ca…

- Pas mare spre debirocratizare in Romania: eliminarea mai multor autorizații de construire in domeniul imobiliar. Vezi care sunt modificarile din legislație Anunț mare pentru romani, din zona imobiliara: birocrația se subțiaza din 2023. Legea care ar putea intra in vigoare in curand, nu va mai obliga…

- Vicepreședintele PSD, europarlamentarul Mihai Tudose, susține ca alegerile anticipate nu se afla pe agenda social-democraților. Președintele Klaus Iohannis este „singurul care poate sa duca Romania in acest scenariu”, a declarat fostul premier, luni, la Știrile B1 TV.Intrebat despre scenariul alegerilor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca este de acord cu Nicolae Ciuca referitor la data rotației premierilor si ca 25 mai, ziua Inaltarii si Ziua Eroilor, trebuie respectata la adevarata sa valoare. „In acest moment, in interiorul PSD exista o decizie ca eu sa fiu desemnat pentru functia…