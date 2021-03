Stiri pe aceeasi tema

- PSD va depune, miercuri, la Parlament motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat, marti seara, liderul social-democrat Marcel Ciolacu. Acesta a afirmat, intr-o emisiune la postul public de televiziune TVR1, ca 80.000 de fermieri din Romania sufera din cauza neacordarii…

- Liderul social-democraților a afirmat ca 80.000 de fermieri din Romania sufera din cauza neacordarii de despagubiri pentru pierderile inregistrate in 2020, ca urmare a fenomenelor de seceta.Marcel Ciolacu: "Maine depunem motiunea pe agricultura. Ati vazut ce se intampla in agricultura. Anul 2020 a fost…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca ,in aceasta saptamana, va fi depusa in Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei Claudiu Nasui. „Am decis in cadrul Biroului Politic National sa depunem in aceasta saptamana la Senat motiunea impotriva ministrului Nasui, asa cum am anuntat. Motivele…

- Social-democratul Sorin Grindeanu, fost premier al Romaniei, a anunțat, astazi, ca social-democrații vor depune o moțiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, care este acuzat ca blocheaza un program de 500 de milioane de euro pentru antreprenori. Potrivit lui Grindeanu, moțiunea ar…

- Votul final in motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, va fi exprimat miercuri, 17 februarie, in plenul Camerei Deputatilor.Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura, anunța Agerpres.Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba…

- Motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a picat in Camera Deputaților cu 140 de voturi „pentru”, 161 „impotriva” și 2 „abțineri”.Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura.Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba cu votul majoritatii…

- Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura.Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba cu votul majoritatii deputatilor prezenti.Procedural, o motiune simpla impotriva unui ministru nu are efect juridic si, chiar daca este adoptata de Parlament, acesta nu este automat…

- Votul final pe motiunea simpla initiata de PSD împotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, va fi exprimat miercuri în plenul Camerei Deputatilor, scrie Agerpres. Este prima motiune simpla depusa de opozitie în aceasta legislatura. Potrivit regulamentului, motiunea simpla…