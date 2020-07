Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat ca organizarea alegerilor ar trebui sa reprezinte o prioritate si autoritatile evalueaza pericolul organizarii scrutinului si impactul asupra sanatatii publice. Turcan a precizat ca datele si precedentele arata ca pot fi organizate alegerile. ”Nu veti avea nicio…

- Cheloo a transmis un mesaj halucinant despre coronavirus. Ludovic Orban anunta cat timp vom mai purta masca: Prioritatea noastra o reprezinta sanatatea romanilor "Asasinat administrativ al spiritului. #refuzdebotnița!!! Spitalele refuza sa interneze pacienți cu simptome de Covid.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la Digi 24, ca data alegerilor locale este stabilita pentru 27 septembrie, iar, dca numarul czuri de coronavirus va crește va fi o campanie fara adunari publice, fara mitinguri electorale, ”din casa în casa purtând maști de protecție”…

- Europarlamentarul PLUS Dragos Tudorache considera ca o solutie pentru organizarea alegerilor in perioada de pandemie ar putea fi marirea numarului de zile de vot si al sectiilor potrivit Agerpres. El a adaugat ca votul prin corespondenta suna "foarte bine", dar, din pacate, "din punct de vedere cultural…

- Expert Forum organizeaza astazi de la ora 15.00 o dezbatere online privind organizarea alegerilor in timp de pandemie. La dezbatere au fost invitati reprezentanti de la toate partidele care vor prezenta solutii proprii priving organizarea scrutinului.

- Fostul președinte al CCR Augustin Zegrean explica ce inseamna decizia CCR privind organizarea alegerilor locale. Guvernul este cel care trebuie sa stabileasca data alegerilor locale, nu Parlamentul, deoarece Executivul este cel care le organizeaza, se ocupa de secțiile de votare și suporta costurile…

- Premierul Ludovic Orban le-a comunicat liberalilor la intalnirea de la Vila Lac ca Guvernul are un plan in ceea ce privește cele doua scrutine: cele locale sunt programate pentru data de 27 septembrie, iar alegerile parlamentare pentru 6 decembrie, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. De asemenea,…

- Guvernul australian a lansat aplicația pentru mobil Covidsafe, care le spune utilizatorilor daca au intrat in contact apropiat cu un alt utilizator care a fost confirmat cu coronavirus in ultimele saptamani. Aplicația a fost descarcata de peste un milion de utilizatori in cateva ore.