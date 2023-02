Stiri pe aceeasi tema

- Sedința a durat aproximativ o ora și a avut loc la sediul PSD din Bulevardul Kiseleff. La eveniment au fost prezenți liderii partidului și mai mulți miniștrii social-democrați ai Coaliției de guvernare. Vorbim, practic, despre o noua ședința la PSD cu aproximativ 3 luni inainte de rotativa din luna…

- Surse guvernamentale au lansat, luni dimineața, de la Palatul Victoria, informația conform careia rotativa guvernamentala prin care Marcel Ciolacu ar urma sa fie prim-ministru de la 1 iunie e posibil sa fie amanata, eventual pana la toamna. Liderii PSD au reacționat vehement, iar Marcel Ciolacu a…

- Marius Pașcan, prim-vicepresedinte PMP, ii someaza pe Klaus Iohannis și Nicolae Ciuca sa intervina in scandalul iscat dupa meciul Sepsi - FC U Craiova 1948. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Referitor la Legile Educației, surse din coaliție spun ca experții din partide vor lucra cu Ministerul Educației pana la 1 februarie, proiectele vor trece prin Guvern pana la 15 februarie, urmand ca Parlamentul sa le aprobe pana pe 15 martie.Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va…

- Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va ajunge alt premier. Potrivit ințelegerii din coaliția de guvernare, in luna mai, premierul Nicolae Ciuca iși va da demisia, moment in care pica tot cabinetul și se revine in Parlament cu un nou program de guvernare și un nou premier, de data…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza luni si marti o vizita de lucru in Romania. Luni, Roberta Metsola va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca, dar si cu presedintii Camerei si Senatului – Marcel Ciolacu si Alina Gorghiu. De la ora 18,00,…

- Fostul premier, Victor Ponta, a marcat cu un like pe Facebook o postare a lui George Simion, liderul partidului extremist AUR, in care scrie ”Nu mai acceptați sa fim cetațeni de mana a doua!”. Intrebat de G4Media.ro daca inteționeaza o apropiere intre Pro Romania și AUR, Ponta a declarat: ”Eu am vrut…