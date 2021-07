PSD: Schimbarile din Executiv si din partidele de la guvernare - pentru satisfacerea unor orgolii politice

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a precizat ca USR PLUS pleaca de la guvernare, in cazul in care se schimba configuratia portofoliilor in Executiv, dupa Congresul PNL. El a mai spus ca este enervant ca ministrii de la USR PLUS sa fie sac de box in campania interna a…

- Reactii politice la revocarea lui Alexandru Nazare Foto arhiva Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat ca exista de mai multa vreme o situatie de comunicare dificila între premierul Florin Cîtu si Alexandru Nazare. Într-o interventie la un post…

- Partidul Social Democrat condamna „scandalul din Guvern” si este de parere ca schimbarile din Executiv „nu sunt facute in interesul cetatenilor, ci doar pentru satisfacerea orgoliilor politice ale celor care conduc tara”, se arata intr-un comunicat transmis joi, dupa ce premierul Florin Citu a solicitat…

- Schimbarile din Executiv si din partidele aflate la guvernare nu sunt facute in interesul cetatenilor, ci doar pentru satisfacerea orgoliilor politice ale celor care conduc tara, sustin reprezentantii PSD, intr-un comunicat transmis joi, dupa ce premierul Florin Citu a solicitat revocarea ministrului…

- Schimbarile legislative sunt absolut necesare in ceea ce priveste politica medicamentului, iar acest lucru trebuie inteles de toate fortele politice, a declarat, joi, la o dezbatere, presedintele Colegiului Farmacistilor, prof.univ.dr. Dumitru Lupuleasa. "Cred ca ar fi cea mai corecta abordare…

- Intrebat daca i-a cerut Comisia Europeana acest lucru, Citu a aratat ca CE și-a manifestat preocuparea fata de sustenabilitatea sistemului de pensii din Romania, insa nu acesta este motivul care sta la baza pozitionarii privind pilonul doi, ci pentru ca este vorba de o optiune a Coalitiei de guvernare."Nu.…

- Partidele politice se adapteaza din mers realitatilor sociale, tinand seama in foarte mica masura de realitatile economice ale momentului. Mai degraba se poate spune ca partidele profita de situatia economica rea decat incearca sa contribuie la imbunatatirea economiei. Si nu este vorba doar de partidele…

- ”Ieri am avut confirmarea ca ceea ce facem de un an si ceva la guvernare – guvernare liberala si in coalitie – facem bine. Romania pentru a doua oara consecutiv are cea mai mare crestere economica trimestriala, asta in tiomp ce in UE foarte multe tari au intrat iar in teritoriul negativ. Asta inseamna…