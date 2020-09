Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, considera ca, in ziua in care Comisia Europeana a lansat "Raportul privind statul de drept in tarile UE in 2020", presedintele Klaus Iohannis a incalcat Constitutia si statul de drept facand declaratii publice electorale de la Palatul Cotroceni…

- Reprezentantii PSD i-au transmis presedintelui Klaus Iohannis ca Legile Justitiei nu „se discuta in sediul de campanie al PNL de la Cotroceni, ci transparent prin consultarea societatii civile si a asociatiilor de magistrati si prin dezbateri in plenul Parlamentului”.

- Autoritatea care reglementeaza audiovizualul, CNA (Consiliul National al Audiovizualului), este una autonoma, sub control parlamentar. Consiliul este alcatuit din 11 membri numiti de Parlament pentru un mandat de 6 ani, in baza nominalizarilor facute de Senat, Camera Deputatilor, Presedintie si Guvern.…

- Statul de drept este o prioritate in UE, dar atunci cand se desfasoara la nivelul declaratiilor politice poate fi usor transformat intr-un ''stat al santajului'', a declarat luni la postul de radio Kossuth ministrul ungar al justitiei Judit Varga, comentand pe tema rapoartelor privind…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat, miercuri, pe șeful statului, dupa conferința de presa de la Cotroceni, unde Klaus Iohannis a primit intrebari legate de inceperea școlilor. Totodata, Ciolacu a subliniat faptul ca Iohannis trebuie sa iși dea seama ca este președintele ”tuturor” și nu este președintele…

- Calin Popescu Tariceanu aduce acuzatii dure Puterii. "La niciun capitol sunt capabili si atunci sigur ca se pune problema motiunii de cenzura si eu sunt foarte bucuros ca s-a incheiat congresul PSD, ca s-a incheiat o etapa ca toata lumea era mai mult preocupata de congres, dar cred ca mai importanta…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca statul roman nu va retrimite la Marea Camera hotararea CEDO prin care Laura Codruța Kovesi a caștigat procesul prin care a contestat decizia de revocare din funcția de procuror-șef al DNA, produsa in 2018. Astfel, hotararea din 5 mai a CEDO devine definitiva.Pe…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reactionat joi, dupa declaratiile sustinute de presedinte de la Palatul Cotroceni si este de parere ca Parlamentul ar trebui sa-i adreseze lui Klaus Iohannis invitația de a veni in fața aleșilor cu acest raport, și nu doar "sa-l recite de pe un prompter".