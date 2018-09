PSD pierde votanți. Avertismentul vine de la vârful partidului „In momentul in care simti ca pierzi din unii care te-au votat si care te simpatizeaza si ce se intampla nu este totusi chiar atat de roz cum se prezinta, cred ca trebuie sa ai o atitudine”, a afirmat Firea. Intrebata de ce nu a cerut in CExN retragerea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al PSD, Firea a sustinut ca i se repeta la fiecare sedinta „sa o lase mai moale” cu propunerile prea curajoase. Intrebata de ce nu a cerut in CExN retragerea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al PSD, Firea a sustinut ca i se repeta la fiecare sedinta sa o lase mai moale cu propunerile prea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

