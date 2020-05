PSD, o decizie aberantă în PARLAMENT Decizie fara precedent in ultimii 30 de ani. O hotarare de Guvern, cea prin care se declara starea de alerta, este modificata printr-o hotarare a Parlamentului. Totul a fost aranjat de PSD care a introdus mai intai un legea starii de alerta un articol prin care și-a creat aceasta posibilitate, iar apoi a modificat anexele hotararii de Guvern in comisiile juridice. Motivul: menținerea la masa deciziei privind numirile in spitale a propriilor oameni. „Este de neințeles, este in afara logicii juridice toata povestea asta. Vad ca ei scriu in lege ce vor ei, dar deasupra Parlamentului este cerul și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizie fara precedent în ultimii 30 de ani. O hotarâre de Guvern, cea prin care se declara starea de alerta, este modificata printr-o hotarâre a Parlamentului. Totul a fost aranjat de PSD care a introdus mai întâi un legea starii de alerta un articol prin care și-a creat…

- Cu doua zile inaintea ridicarii starii de urgența, inca exista incertitudini privind ziua in care Guvernul poate institui starea de urgența. Votul final se da astazi la Camera Deputaților, dupa ce proiectul de lege privind masurile din starea de urgența a trecut de Senat, cu scandal și acuzații de incompetența…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca este nevoie urgenta de proiectul de lege al Guvernului care cuprinde masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in situatia de alerta si a solicitat Parlamentului sa decida in cazul acestui act normativ cu “maxima celeritate”,…

- Vicepremierul Raluca Turcan pune pe seama Curtii Constitutionale o obligativitate care exista in Constitutie inca din 2003: restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati nu poate fi facuta de Guvern, ci doar de Parlament. Aceasta vede o conspiratie intre PSD si CCR, iar dupa ii critica pe…

- Daca starea de uregenta este prerogativa presedintelui si are o durata limitata la 30 de zile, starea de alerta are caracter de permanenta si este prerigativa Guvernului. Starea de alerta este prevazuta de OUG nr. 21/2004 si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri…

- PSD propune un proiect de hotarâre pentru aprobarea decretului anunțat de Iohannis dar cu observații și condiționari pentru Guvern. Proiectul a fost elaborat de senatorii PSD Șerban Nicolae, Robert Cazanciuc și Titus Corlațean, adoptat de comisiile Juridice reunite ale Parlamentului și urmeaza…

- Camera Deputaților și Senatul au plen reunit, luni, de la ora 16.00, pentru investirea Guvernului Orban II. PSD, Pro Romania si ALDE au anunțat ca nu participa la ședința, in timp ce parlamentarii liberali vor fi prezenți in sala, insa nu vor vota. Pentru PNL, scenariul alegerilor anticipate pare tot…

- "Constituția spune la art. 103 alin. 2 urmatoarele: "Candidatul la funcția de prim ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, VOTUL DE INCREDERE al Parlamentului asupra programului și a intregii liste a Guvernului". Ori luni, dl Orban nu ne cheama la un vot de incredere, ci la unul de…