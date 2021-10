Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Brașov a fost sesizat cu privire la faptul ca un barbat de 30 ani a plecat de la domiciliul sau din Brașov și nu a mai venit pana in prezent. Este vorba despre Constantin Chicuș, fost consilier local, instructor sportiv și arbitru de handbal,…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 13 octombrie a.c., in jurul orei 16,00, un barbat, in varsta de 30 ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau situat in municipiul Brașov și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente:…

- La data de 27 septembrie 2021, in jurul orei 20.00, Poliția Municipiului Brașov a fost sesizatade catre mama unui unui minor, in varsta de 11 ani, din municipiul Brașov, cu privire la faptul ca fiul sau a plecat de la unitatea de invațamant situata pe raza municipiului Brașov, in jurul orei 15.00, și…

- Poliția Municipiului Brașov a fost sesizata la data de 24 septembrie 2021, in jurul orei 15.30, de catre tatal unui unui minor, in varsta de 11 ani din municipiul Brașov cu privire la faptul ca fiul sau a plecat de la unitatea de invațamant situata pe raza municipiului Brașov, in jurul orei 13.30, fara…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata la data de 12 septembrie 2021 de catre o femeie cu privire la faptul ca soțul sau, in varsta de 80 ani a plecat de la domiciliul din municipiul Brașov la data de 10 septembrie 2021 și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente:…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata la data de 05 august 2021 de catre un barbat din municipiul Brașov cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 34 ani, a plecat de la domiciliu in cursul aceleiași zile și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime:…

- Politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au fost sesizati cu privire la disparitia lui R.E., de 13 ani, din orasul Cernavoda.In cursul zilei de astazi, in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au fost sesizati cu privire la disparitia lui R.E., de 13 ani, din orasul…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata la data de 20 iulie 2021 de catre o femeie din municipiul Brașov, cu privire la faptul ca tatal sau, in varsta de 75 ani, a plecat de la domiciliu la data de 18 iulie 2021, in jurul orei 07.00 și nu a revenit pana in prezent.…