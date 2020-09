Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Eugen Teorodovici, fost ministru de Finante, remarca ridicolul situatiei in care s-a aflat marti presedintele Klaus Iohannis, cel care, alaturi de premier si alti lideri PNL, a transformat inaugurarea metroului din Drumul Taberei intr-un eveniment electoral. Teodorovici publica si un video-pamflet…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban a comentat marti inregistrarea in care candidatul Dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan discuta cu un consilier de la Primaria Sectorului 4 despre demolarea unei constructii din „Oraselul Copiilor” apartinand unui om de afaceri controversat.

- Inchise in luna martie din cauza epidemiei de coronavirus, restaurantele in spații inchise se vor redeschide la 1 septembrie. „Consider ca dupa 1 septembrie, in anumite condiții, restaurantele se pot deschide in interior, ținand cont de condițiile epidemiologice din localitatea respectiva”, a afirmat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Inca o luna va fi stare de alerta. Așa decide Guvernul Orban doi și jumatate. Și parca vad ca PSD nu va avea nimic de spus. Sau, daca va avea de spus, nu va avea de facut. Prelungirea starii de alerta convine ambelor parți. Lui Marcel Ciolacu, pentru ca va utiliza aceasta…

- Deputatul PSD Elena Dinu acuza ca Guvernarea liberala iși bate joc de romani cu inceperea școlilor."Ca primul ministru și miniștrii guvernului sau se contrazic zilnic pe subiectele de actualitate care privesc in mod direct viața romanilor nu mai este o noutate pentru nimeni. Problema devine…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, transmite presedintelui Klaus Iohannis si premierului Ludovic Orban ca PSD va depune motiune de cenzura si va ”matura” actuala guvernare, daca alocatiile nu vor fi dublate. ”Am un singur mesaj pentru Iohannis si Orban: nu dublati alocatiile, va maturam guvernarea!…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, amenința din nou Guvernul cu moțiunea de cenzura și are "un singur mesaj" pentru Klaus Iohannis și Ludovic Orban: "Nu dublați alocațiile, va maturam guvernarea".

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca va avea, joi, o intalnire cu mai mulți miniștrii și reprezentanții industriei HORECA pentru a stabili data redeschiderii restaurantelor, insa a precizat ca totul va ține de modul in care patronii iși vor asuma sa respecte regulile de distanțare sociala.Citește…