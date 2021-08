Stiri pe aceeasi tema

- Incepe circul. Noile dezvaluiri despre premierul Florin Citu din perioada acestuia petrecuta in Statele Unite ale Americii au dinamitat coalitia de guvernamant. Betiile si zilele petrecute in inchisoare, neplata unor datorii, tot mai desele masuri economice luate dupa ureche, par ca au pus capac acestui…

- Premierul Florin Citu beneficiaza de o sustinere neasteptata din partea lui Dan Voiculescu in contextul scandalului declansat de dezvaluirile privind incidentul de acum 20 de ani, cand a fost amendat in SUA pentru ca a condus sub influenta alcoolului. „Consider atacurile din aceste zile la adresa Prim…

- „Alaturi de Președintele Klaus Iohannis am participat la Recepția oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii, cu ocazia aniversarii a 245 de ani de la Declarația de Independența.Am petrecut mai mult de zece ani in Statele Unite ale Americii. Un tanar, dupa comunism, mutandu-se in SUA. Am absolvit…

- „Alaturi de Președintele Klaus Iohannis am participat la Recepția oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii, cu ocazia aniversarii a 245 de ani de la Declarația de Independența.Am petrecut mai mult de zece ani in Statele Unite ale Americii. Un tanar, dupa comunism, mutandu-se in SUA. Am absolvit…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, incepand de ieri, reteaua de socializare Facebook sprijina, impreuna cu oamenii legii, mediatizarea cazurilor in cadrul Mecanismului „Alerta Rapire Copil”. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al MAI, „ este un mecanism național de alerta publica,…

- Incepand de astazi, Facebook sprijina Poliția Romana cu mediatizarea cazurilor, in cadrul Mecanismului „Alerta Rapire Copil”. Acesta este un mecanism național de alerta publica, care se declanșeaza in situații de rapire a unui copil ori in situații in care vorbim de un copil disparut, a carui viața…

- Este prima intalnire pe care Klaus Iohannis o are cu Florin Cițu și Ludovic Orban, dupa ce aceștia și-au anunțat intenția de a candida la șefia PNL. "Avem astazi o Armata moderna, capabila sa iși indeplineasca misiunile conform angajamentelor pe care ni le-am asumat, alaturi de aliații noștri din cadrul…

- Agenția de presa Reuters vorbește despre un fenomen in ceea ce privește inmulțirea numarului de cetațeni romani de etnie roma care traverseaza ilegal granița dintre Mexic și Statele Unite ale Americii. Pe de alta parte, Ministerul Afacerilor Externe a declarat pentru Libertatea ca nu a primit nicio…