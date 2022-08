Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Iasi, Alexandru Muraru, sustine, referindu-se la problema rotativei din 2023, cand functia de premier ar urma sa fie preluata de PSD, ca a schimba un premier cu un an inainte de alegeri, cand ai razboi la granite, nu ar fi un semnal bun. La fel ca fratele sau Andrei, ambasador in Statele…

- Forumul Educatiei pentru dezbaterea noilor legi integrate in proiectul „Romania Educata" a avut loc sambata, la Iasi. Au participat in jur de 300 de persoane la eveniment, iar transmisia online a fost urmarita, in direct, de aproximativ 60 de persoane. La dezbatere au participat: ministrul Educatiei,…

- Senatorul USR Marius Bodea sustine ca dezbaterile publice pe legile Educatiei desfasurate la Iasi, in prezenta ministrului Sorin Cimpeanu, au fost o mascarada, intrucat gazdele actiunii au fost ”campionii coruptiei”, Mihai Chirica si Costel Alexe, dar si un fost invatator, membru PNL, acuzat ca lovea…

- Autoritatea Naționala de Integritate a depistat, in urma controlului averii vicepreședintelui Parlamentului, Vlad Batrincea, pentru anul 2019, o diferența de de peste 700 mii lei intre venituri și cheltuieli, generata de procurarea unui apartament. In acest context, ANI anunța ca va iniția in folosul…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru a afirmat, vineri, la RFI, ca liderul UDMR Kelemen Hunor ii cauta scuze lui Viktor Orban pentru declaratiile inacceptabile facute de premierul ungar la Baile Tusnad si precizeaza ca discursul liderului de la Budapesta ar trebui analizat de Consiliul National pentru…

- Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a fost in vizita, alaturi de Carmen Uscatu, la primul spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrica din Romania, construit de asociația „Daruieșe viața”, exclusiv din donații.

- Comunicatul dat zilele acestea de Daniel Șandru, directorul IICCMER, reprodus de media ca și cum ar fi fost o știre banala, nu trebuie pasat cu atita ușurința pentru ca el arata ca atacul la adresa marilor valori ale culturii nu s-a stins definitiv. In acel comunicat, Daniel Șandru, parașutat (nici…

- Senatorul PSD Maricel Popa afirma ca la Iași este foarte greu sa faca o alianța cu liberalii de vreme ce Costel Alexe, „incompetent și penal”, este președinte al Consiliului Județean, „cu un picior in barca PNL și cu celalalt in cea a Forței Dreptei”.