PSD: Guvernul trebuie să facă tot posibilul ca anul şcolar să înceapă în siguranţă PSD solicita Guvernului PNL sa faca "tot posibilul" ca anul scolar sa inceapa in siguranta, adaugand ca educatia online este "imposibila" in multe zone si, chiar daca se poate desfasura, studii "solide" arata "cat de complexe si grave sunt urmarile asupra copiilor". "Copiii trebuie sa mearga la scoala, iar Guvernul PNL trebuie sa faca tot posibilul ca anul scolar sa inceapa in siguranta! Incetati sa mai tratati educatia ca pe un subiect electoral! Nu va mai mintiti singuri si nu mai mintiti romanii cu educatia online. Stiti bine ca este imposibila in multe zone si, chiar acolo unde se poate desfasura,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

