- Guvernul a publicat un proiect de lege privind Strategia ”Romania 2040”, care va fi realizata de o comisie condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si care va deveni obligatorie pentru toate guvernele ce vor urma, scrie news.ro.

- Opozitia a depus, luni, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla "PSD calca in picioare cea mai mare sarbatoare a romanilor de pretutindeni - Centenarul Marii Uniri", adresata ministrului Culturii, George Ivascu.

- Comisia de ancheta privind activitatea șefului SPP, la vot in Parlament. Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen comun, pentru a da un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza,…

- Deputații dezbat prima moțiune simpla din noua sesiune parlamentara, in care Opoziția cere demiterea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Liberalii au depus, saptamana trecuta, in Parlament, motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care…

- Plenul Comun al Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni marti, incepand cu ora 14,00 pentru a da un vot pe inființatea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului SPP, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati…