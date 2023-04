Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a declarat, luni, la Focsani, ca la acest moment Guvernul discuta orice optiune pentru „chibzuirea bugetului”, mai putin taieri de salarii sau renuntarea la investitii. „Am dat sarcina in Guvern ca orice optiune sa fie discutata, mai putin cea de salarii si…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis vineri, 24 februarie, un mesaj pentru poporul ucrainean, in care a nuanțat poziția Romaniei in contextul invaziei ruse in Ucraina. Ciuca a declarat ca Romania va continua sa fie solidara cu Ucraina și sa ofere sprijin in contracararea agresiunii ruse, alaturi de partenerii…

- Executivul a adoptat in ședința din 22 februarie o hotarare prin care este suplimentat bugetul Ministerului Afacerilor Interne cu suma de 158,1 milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului, cu scopul decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea persoanelor afectate de razboiul din Ucraina. Informația…

- CFR Marfa poate deveni istorie: dupa mai multe incercari, Guvernul a adoptat și publicat deja in Monitorul Oficial Ordonanța de Urgența ce permite inființarea unui nou transportator de stat: Carpatica Feroviar. Actul care permite acest lucru este modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat, joi seara, ca o institutie independenta, cum ar fi Comisia Dunarii, ar trebui sa fie cea care face masuratorile pe Canalul Bastroe. Pana atunci, o echipa a Comisiei Europene care verifica porturile din Ucraina va face si cateva verificari…

- ”Eu am o problema, pe care am evitat pana acum sa o spun in alta parte (...) si tin sa o spun extrem de direct: deci il rog respectuos pe domnul Caciu ai carui specialisti din departamentul juridic al Ministerului de Finante au transpus Regulamentul din 4 octombrie al Comisiei Europene cu privire la…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a anunțat in ce condiții va interveni din nou Guvernul Romaniei pentru compensarea prețului la carburanți. Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, joi, referitor la posibilitatea reintroducerii schemei de compensare a pretului la carburanti, ca Guvernul va…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 13 ianuarie, ca țara noastra sprijina in continuare Ucraina și refugiații aflați in Romania, dar a precizat ca autoritațile de la București trebuie sa gaseasca soluții de integrare a acestora. Precizarile au venit in contextul in care statul roman cheltuie…