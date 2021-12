Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii acuza pe cei din USR și, implicit, pe Dacian Cioloș, ca tolereaza falsul in CV. Social-democrații il invita pe liderul USR sa ia exemplul celor din PNL și sa il demita pe primarul din Brașov, Allen Coliban.

- PSD sare in apararea lui Florin Roman, dupa ce liberalul a demisionat din functia de ministru al Cercetarii si Digitalizarii ca urmare a acuzatiilor privind prezentarea unor informatii false in CV."La PNL, falsul in CV merita sanctionat - deci Roman e demis. La USR, falsul in CV este tolerat - deci…

- Liderul USR Dacian Ciolos a declarat ca Florin Roman nu este o victima, ci „un exponent al clasei politice romanesti care a distrus ce avea Romania mai bun". El a adaugat ca nu este impresionat de faptul ca Roman l-a amenintat ca il da in judecata. „Florin Roman nu este o victima. Florin Roman este…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, saluta demisia ministrului Florin Roman. El susține ca nu se teme de acuzele lui Roman și ii ureaza „drum bun”. Vezi și: Dacian Ciolos, catre Nicolae Ciuca: Dați-l afara din Guvern pe Florin Roman! Compromite iremedial funcția de ministru„Florin Roman nu este…

- Florin Roman a DEMISIONAT din funcția de ministru al Digitalizarii: „Ați invins! Ați dus la demisia unui ministru pe neglijențe din CV” Florin Roman a DEMISIONAT din funcția de ministru al Digitalizarii: „Ați invins! Ați dus la demisia unui ministru pe neglijențe din CV” Florin Roman, ministrul Cercetarii,…

- Premierul Nicolae Ciuca ar fi discutat cu liderul PNL, Florin Cițu, despre situația ministrului Cercetarii și Inovarii, Florin Roman, și a cerut ca acesta sa demisioneze din Guvern, in caz contrar va fi remaniat. Conform surselor noastre, Florin Roman urmeaza sa iși dea demisia din Guvern.…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului Cercetarii, Florin Roman, sa iși „clarifice situația” dupa acuzațiile de plagiat și daca nu reușește sa faca acest lucru atunci ar trebui sa demisioneze, spun surse din Guvern pentru ȘTIRIPESURSE.RO. „Ciuca i-a cerut lui Roman sa iși clarifice…

- Demisia lui Ludovic Orban de miercuri de la șefia Camerei Deputaților deschide inca un camp de lupta intre Putere și Opoziție, in principal intre PNL și PSD. Un rol important il vor juca insa „arbitrii” de la USR. Social-democrații și-au anunțat deja, prin vocea prim-vicepreședintelui Sorin Grindeanu,…