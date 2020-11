Stiri pe aceeasi tema

- Inca trei comune din județul Buzau au intrat in scenariul galben, prin decizia Comitetului Județean de Urgența, in urma depașirii ratei de infectare peste 1,5 de cazuri de COVID la mia de locuitori. Autoritațile au dispus cateva restricții la Magura (4 cazuri/2150 locuitori), Puiești (6 cazuri/3514…

- Autoritațile amana o decizie cu privire la școlile din municipiul Buzau, urmand ca maine, la o ședința a C.J.S.U., sa fie luate masurile ce se impun odata cu depașirea ratei de incidența de 3 cazuri la mia de locuitori. *ȘTIRE INIȚIALA In urma cu puțin timp, Consiliul de Administrație al Inspectoratului…

- Riști sa „te ia frezoanele” daca deschizi ultima raportare a Prefecturii Buzau, legata de restricțiile impuse locuitorilor din Canești, Odaile, Unguriu și Podgoria. Din cauza atingerii pragului de 1.5 cazuri de infectare cu virus la mia de locuitori, toate cinematografele (zona e plina de multiplexuri),…

- Direcția de Sanatate Publica a calculat rata de incidența cumulata pe ultimele 14 zile, pe fiecare unitate administrativ – teritoriala a județului Buzau. Astfel s-a constatat ca la nivelul comunelor Canești, Odaile, Unguriu și Podgoria, incidența cumulata in ultimele 14 zile a depașit 1,5 cazuri la…

- Politistii din cadrul Secției de poliție Parscov, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au depistat pe DJ203L, in localitatea Cozieni, un barbat in varsta de 47 de ani din Parscov care transporta material lemnos cu o autoutilitara.

- Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” din Buzau va intra, de maine, in scenariul roșu, dupa ce Direcția de Sanatate Publica a declarat focar de COVID in cadrul unitații. Este vorba despre patru cazuri confirmate, trei elevi și un cadru didactic. Consiliul de administrație al unitații de invațamant…

- Colegiul Economic din Buzau trece in scenariul rosu dupa ce un cadru didactic care a predat la mai multe clase a fost confirmat cu coronavirus. Este a doua scoala din Buzau care isi muta cursurile exclusiv online dupa confirmarea cu COVID 19 a unor cadre didactice.Consiliul de Administratie…

- Social-democratii buzoieni au ca si castigate trei posturi de primar in judetul Buzau. Este vorba despre comunele Chilii, Bisoca si Valea Salciei, unde actualii primari sunt singurii care candideaza pentru un nou mandat pe posturile pe care deja le ocupa, scrie News.ro. Daca pentru comunele Chilii…