- Partidul Social Democrat Sector 1 „ataca in instanța și cere suspendarea starii de alerta declarata de catre Comitetul pentru Situații de Urgența al Sectorului, cu complicitatea Prefectului Capitalei”, Clotilde Armand, se arata intr-un comunicat de presa remis luni, 26 iulie, de PSD. PSD Sector 1 susține…

- Primarul Ploiestiului a anuntat, marti, ca la nivelul municipiului ar putea fi declarata stare de alerta din cauza neridicarii gunoiului de la populatie de catre operatorul Rosal. Totodata, edilul a declarat ca a convicat Comitetul pentru Situatii de Urgenta pentru a analiza situatia creata. Reamintim…