PSD aduce acuzaţii grave guvernului Orban: "Guvernarea PNL a refuzat să vadă realitatea" VIDEO "Guvernarea PNL a refuzat sa vada realitatea in ianuarie, februarie și prima jumatate a lunii martie. In loc sa pregateasca Romania pentru confruntarea cu COVID-19 PNL și președintele Iohannis au insistat cu alegerile anticipate. Situația se repeta și acum. Deși cifrele arata dezastrul, PNL refuza sa vada evidența. Testarea masiva a populației este necesara pentru A ȘTI, A SCURTA CRIZA și A PREVENI prabușirea economica și sociala a Romaniei! Cetațenii respecta regulile! Stau in casa! Guvernul PNL de ce nu ii testeaza?", se arata in postarea PSD. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

