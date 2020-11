Stiri pe aceeasi tema

- PSD a transmis ca, ”din cauza deciziilor haotice, luate pe genunchi, PNL a scapat pandemia de sub control”. ”Pentru PNL, scolile sunt doar sectii de votare”, afirma social-democratii care cer din nou redeschiderea scolilor.”Din cauza deciziilor haotice, luate pe genunchi, PNL a scapat pandemia…

- Premierul Ludovic Orban spune ca vor fi luate "masurile legale" daca exista cadre didactice care refuza sa predea online. Ludovic Orban a spus, luni, ca ministrul Educației, Monica Anisie, are astazi consultari cu reprezentanții asociațiilor comunelor, orașelor și municipiilor și va analiza cu autoritațile…

- Al doilea val al pandemiei de Covid-19 in Ungaria este așteptat sa atinga varful in decembrie-ianuarie, motiv pentru care premierul Viktor Orban a anunțat ca țara sa iși va menține masurile de siguranța impuse, inclusiv frontierele inchise, informeaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ungaria si-a…