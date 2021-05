PSD a sesizat la CCR numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR

Stiri pe aceeasi tema

- PSD a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu Hotararile Parlamentului privind numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR.In sesizarile depuse, PSD mentioneaza ca Hotararile Parlamentului prin care a fost numita Ramona Saseanu director general interimar, la Societatea Romana de Televiziune…

- In sesizarile depuse, PSD mentioneaza ca Hotararile Parlamentului prin care a fost numita Ramona Saseanu director general interimar, la Societatea Romana de Televiziune si, respectiv, Liviu Popescu director general interimar la Societatea Romana de Radiodifuziune au fost emise cu incalcarea art. 1 alin.…

- Grupul parlamentar PSD a transmis marți, 18 mai, la Secretariatul General al Camerei Deputatilor doua sesizari de neconstituționalitate privind interimarii la conducerea Radio și TVR, iar conform procedurii, sesizarea va ajunge apoi pe masa lui Valer Dorneanu, președintele CCR. Ramona Saseanu, propunerea…

- PSD a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR de catre Parlament. Camera Deputatilor si Senatul au votat numirea Ramonei Saseanu in functia de director general interimar al Societatii Romane de Televiziune, pentru o perioada de sase luni,…

- PSD a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR de catre Parlament. Camera Deputatilor si Senatul au votat, in plenul reunit din 11 mai, numirea Ramonei Saseanu in functia de director general interimar al Societatii Romane de Televiziune,…

- PSD va contesta la Curtea Constitutionala numirile interimare de la Societatea Romana de Televiziune si de la Societatea Romana de Radiodifuziune, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Marcel Ciolacu. Citește mai departe...

- PSD va contesta la Curtea Constitutionala numirile interimare de la Societatea Romana de Televiziune si de la Societatea Romana de Radiodifuziune, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Marcel Ciolacu, conform Agerpres.Marcel Ciolacu spune ca numirile interimare la radioul public si la televiziunea…

- Candidații urmeaza sa fie votați de plenul Parlamentului la ora 19,30, au decis Birourile permanente reunite.Plenul Parlamentului a respins, marti, rapoartele de activitate ale Societatii Romane de Televiziune și ale Societații Romane de Radiodifuziune pe anii 2017, 2018 si 2019. CINE este in cursa…