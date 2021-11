Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca va propune in sedinta conducerii partidului sa se inceapa negocierile cu PNL pentru alcatuirea unui guvern si a adaugat ca el nu cunoaste altfel de negocieri decat cele conform ponderilor parlamentare.

- Ședința importanta, la nivelul conducerii social-democrate, in privința negocierilor cu PNL-ul, pe tema unei eventuale intrari la guvernare. Peste mai puțin de o ora ar urma sa inceapa ședința Consiliului Politic Național, in cadrul careia mai-marii PSD vor avea discuții esențiale. Intrebat, luni dimineața,…

- Conducerile Partidului Național Liberal si a Partidului Social Democrat se reunesc, luni, pentru a stabili daca vor forma o majoritate in Parlament si se vor alia intr-o formula de guvernare. In ambele partide au avut loc discutii, pe parcursul week-endului, iar social-democratii au lucrat la un program…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii incep miercuri, dupa ce premierul desemnat, Nicolae Ciuca, si-a depus mandatul, iar conducerea PNL a decis „flexibilizarea” mandatului de negociere. In lipsa unui sprijin pentru un guvern minoritar, PNL este nevoit sa caute suport la cei pe care i-a criticat.…

- Liberalii au decis sa reia negocierile pentru obținerea unei majoritați Foto: Arhiva. Scena politica este din nou agitata și se pregatesc noi scenarii, dupa ce premierul desemnat Nicolae Ciuca și-a depus oficial mandatul. Liberalii au decis sa reia negocierile, de aceasta data pentru…

- Marcel Ciolacu nu a acceptat ”oferta” pe care Florin Cițu i-a facut-o, la negocierile de la Vila Lac! Cițu a decis sa nu accepte nicio condiție din partea PSD pentru susținerea echipei lui Nicolae Ciuca, astfel ca negocierile dintre cele doua tabere s-au terminat fara vreun rezultat pozitiv.…

- Deputatul AUR Ciprian Ciubuc reclama o spargere la sediul din Braila unde se afla birourile parlamentare, cazul fiind in prezent in cercetarea politiei, anunța Agerpres. "Sediu AUR Braila a fost spart! In noaptea trecuta a fost spart sediul AUR din Braila si birourile parlamentare, au fortat…

- Ludovic Orban, care sâmbata a pierdut alegerile pentru șefia PNL, spune ca luni și-a depus la partid demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților și îi da lui Florin Cîțu un termen de cel mult 15 zile pentru a o depune la Camera Deputaților."Demisia nu e pe termen…