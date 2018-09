Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 octombrie, Agentia Canadiana pentru Controlul Alimentelor lanseaza procesul de eliberare a permiselor la importul in Canada a prunelor moldovenesti in stare proaspata, anunta Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului intr-un comunicat de presa, citat de IPN.

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului recomanda agricultorilor sa iși pregateasca tehnica agricola, iar peste o saptamana sa inceapa recoltarea in masa a culturii de floarea soarelui.

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului prognozeaza in acest an o recolta globala de 800 de mii de tone de sfecla de zahar. Recolta se estimeaza ca va fi mai mare comparativ cu anul trecut, cand sfecla de zahar s-a recoltat in volum de peste 650 de mii de tone.

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului propune organizarea Festivalului Prunului in a treia duminica a lunii septembrie. Proiectul hotararii de Guvern este supus dezbaterilor publice pe particip.gov.md.

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului propune modificarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apa potabila și de canalizare (din 13 decembrie 2013). Proiectul este expus pentru dezbateri publice și prevede atribuții noi pentru Agenția Naționala de Reglementare in Energetica,…

- Sacalii si vulpile por fi vanate nelimitat incepand cu data de 18 august – pana pe 26 februarie 2019. Un proiect de hotarare de Guvern in acest sens „Cu privire la efectuarea vanatorii in sezonul de vanatoare 2018-2019”, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, este supus…