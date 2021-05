Prunariu: otrăvim ceea ce respirăm noi înşine Cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Romane, a atras atentia vineri asupra ignorantei cu care omul polueaza atmosfera terestra prin defrisarea padurilor, "fabrica de oxigen a planetei". "Ce m-a frapat imediat ce am ajuns la inaltimile extra-atmosferice a fost subtirimea atmosferei terestre. Daca ai compara Pamantul cu un mar, grosimea atmosferei nu ar fi mai mare decat grosimea cojii acestuia. Este aproape socant sa intelegi faptul ca in acel strat subtire s-a dezvoltat viata si se desfasoara toate procesele vii si faptul ca noi, in ignoranta noastra, poluam… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

