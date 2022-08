Moscova indeamna autoritațile separatiste de la Tiraspol sa intreprinda de urgența masuri suplimentare pentru a „proteja teritoriul și populația regiunii” de pericolele din exterior, in contextul situației complicate din regiune. Astfel, o recomandare in acest sens, care include acțiuni și termene concrete, elaborate de deputații ruși Alexandr Rakitin și Vladimir Djabarov, a fost prezentata deja administrației regiunii secesioniste, și a fost elaborata dupa lucrarile mesei rotunde „Participarea Federației Ruse la operațiunea de menținere a pacii in Transnistria. 30 de ani de pace și stabilitate…