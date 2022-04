Stiri pe aceeasi tema

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 22,24% in primele doua luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 962 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Anul trecut, in toamna, la Ploiești, pe arena Ilie Oana, s-a reinnodat șirul derbiurilor dintre o echipa numita FC Petrolul și o alta cu denumirea de Steaua. In fapt, cea din urma și-a caștigat abia in instanța dreptul legal de a fi urmașa fostei echipe ce-a purtat același nume, cealalta devenind FCSB.…

- Sezonul regulat al Ligii 2 s-a incheiat odata cu jocurile programate in acest week-end. Petrolul, U Cluj și Hermannstadt și-au caștigat meciurile și-au terminat pe primele trei poziții ale clasamentului. CSA Steaua și Chiajna au obținut și ele biletele de play-off. Surprinzator, Unirea Slobozia a prins…

- Vineri, 25 martie, de la ora 20.15, naționala de fotbal a Romaniei o intalnește pe cea a Greciei intr-o partida amicala ce va avea loc pe stadionul Steaua din Bucuresti. Partida aduce revenirea fanilor tricolori pe stadion, dupa ce Romania a incheiat 2021 cu tribunele goale și in contextul in care,…

- Dupa ce s-a lasat de meseria de contabil și a absolvit Facultatea de Teatru, Daniel Buzdugan, 47 de ani, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio și de televiziune de la noi. Fanii il știu de pe vremea cand colabora cu grupul umoristic Divertis, dar mai ales de la Morning Zu – matinalul…

- Rata de infectare la nivel național a ajuns la 20,69 la mie, in creștere fața de joi, cand fusese 19,88 potrivit datelor transmise vineri de autoritați. In Capitala indicatorul se apropie de 38 la mia de locuitori, in vreme ce in Cluj și Timiș se apropie de 30 la mie. Cele mai mici valori le intalnim…

- "Am venit eu la conferinta pentru ca Toni a iesit pozitiv joi si din cauza asta ma aflu in fata dumneavoastra. Tot staff-ul se va ocupa de echipa, pentru ca avem o responsabilitate. Am mai fost in situatia asta, poate mai grav, si cred ca ne vom descurca", a afirmat fostul jucator Mihai Pintilii, acum…

- Fanii campioanei CFR Cluj i-au ironizat pe cei de la FCSB inaintea derby-ului de pe Arena Naționala. „Feroviarii” au scandat numele rivalei CSA Steaua. FCSB - CFR Cluj, derby-ul inceputului de an in Liga 1, este liveTEXT AICI de la ora 20:00 Aproximativ 60 de fani ai lui CFR Cluj au facut deplasarea…