Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina, la care s-a adaugat explozia tarifelor la energie, dar și la materii prime, au dus la un val de concedieri in intreaga Europa. Nici Romania nu va fi ocolita de acest fenomen. Industria auto * AUTOLIV : producatorul suedez de airbaguri și centuri de siguranța a declarat pe 8 iunie…

- Universitatea din Craiova scoate la concurs pentru anul academic 2023-2024 un numar de 4.680 de locuri la buget, la ciclurile licența și master. Cele 12 facultați din structura UCV ofera pregatire in 80 de programe de licența și 70 de programe de master. Inscrierile se fac exclusiv online la adresa…

- Franța U21 a invins-o pe Elveția U21, iar Italia U21 a pierdut cu Norvegia U21, in doua partide disputate in Cluj-Napoca. In urma meciurilor, Franța și Elveția s-au calificat in sferturile de finala.

- Prima runda a grupelor Campionatului European de fotbal Under 21 s-a terminat joi cu victoria Franței in meciul favoritelor cu Italia. Anglia s-a impus in duelul cu Cehia, in timp ce Germania, in superioritate numerica, nu a reușit sa invinga Israelul.

- Luna iunie este dedicata tot mai multor festivaluri de lavanda. Tot in aceasta perioada, cei care vor sa iși faca fotografii superbe, ajung in anumite locuri care iți amintesc, cu siguranța, de lanurile de lavanda din Provence, sudul Franței.

- Cea de-a cincea ediție a festivalului Lavandei de la Bonțida se ține și in acest an. Organizatorii promit o experiența care sa se asemene cu regiunea Provence din sud-estul Franței, situata intre Marea Mediterana, Valea Ronului și Italia.Festivalul de la Cluj va avea loc intre 23 și 25 iunie și 30 iunie…

- Seceta mai frecventa și mai severa din regiunea mediteraneana - unde temperatura medie este acum cu 1,5 grade Celsius mai mare decat in urma cu 150 de ani - corespunde predicțiilor facute de oamenii de știința, care au avertizat in trecut cu privire la efectul schimbarilor climatice in zona, scrie Reuters.Sudul…

- Reuniti de duminica la Karuizawa, intr-o regiune muntoasa japoneza, sefii diplomatiilor principalelor tari industrializate se angajeaza sa faca sa plateasca ”scump” tarile care furnizeaza o asistenta Rusiei in Razboiul din Ucraina. Top diplomats from G7 countries meet in Japan’s Karuizawa for talks…