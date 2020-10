Protocol PNL – UDMR la Consiliul Județean Echipele de negociere ale PNL și UDMR au stabilit formarea unei majoritați la nivelul Consiliului Județean Salaj pentru a sprijini proiectele de dezvoltare pentru Salaj. Probabil viitori vicepreședinți ai Consiliului Județean vor fi de la PNL și UDMR. De asemenea, dupa definitivarea negocierilor cu UDMR, liderii PNL Salaj au anunțat ca vor avea intalniri și cu consilierii județeni ai USR – PLUS, partenerii PNL Salaj din campania pentru alegerile locale, pentru a crea o majoritate cat mai solida. M. S. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

