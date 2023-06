Protestul din educație continuă. Profesorii refuză să intre la ore Profesorii nu se gandesc la elevii care trebuie sa dea bacalaureatul și evaluarea naționala, ei iși continua greva. In timp ce peste 300.000 de elevi ar trebui teoretic sa se pregateasca acum pentru examenele naționale de final de an – evaluarea naționala și Bacalaureat, greva generala din educație a intrat in cea de-a doua saptamana și continua și marți, cel puțin, cand o noua runda de negocieri ar trebui sa aiba loc. Greva generala din educație, cel mai mare astfel de protest din ultimii 18 ani, a intrat in cea de-a treia saptamana, iar sindicatele din Educație au anunțat ca greva profesorilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

