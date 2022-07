Fermierii olandezi protesteaza de saptamani bune impotriva planului guvernului de a reduce drastic poluarea cu azot pana in 2030 (in unele regiuni ale țarii este prevazuta o reducere de 95%), un plan care presupune reducerea cu 30% a șeptelului din Olanda și dispariția a mii de ferme. Mișcarea de protest din Olanda pare sa se extinda in Europa, pe fondul scumpirii carburanților și a ingrașamintelor. Fermierii germani s-au alaturat celor olandezi, in regiunea de granița. Fermierii italieni au inceput sa protesteze impotriva scumpirilor, strigand „Nu suntem sclavi!”. S-au inregistrat proteste și…