Stiri pe aceeasi tema

- Sute de protestatari s-au luat la bataie cu politistii, in Paris, dupa atacul de azi, de la pranz, cand un barbat de 69 de ani a deschis focul intr-o cafenea si a ucis trei kurzi, transmite digi24.ro.

- Un barbat,in varsta de 40 de ani, a condus un autoturism pe DJ 593 dinspre Parța spre Timișoara,iar la un moment dat s-ar fi angajat in efectuarea unei depașiri neregulamentare acroșand un autoturism care se deplasa in aceeași direcție de mers și l-a scos in afara parții carosabile, ulterior a patruns…

- La data de 3 decembrie 2022, in jurul orei 17,00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe raza localitații Carpiniș, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism al carui conducator nu a respectat semnalul, continuandu-și drumul. Polițiștii au urmarit autoturismul…

- Un tanar,in varsta de 27 de ani, a condus o autoutilitara pe bulevardul Eroilor de la Tisa dinspre FC Ripensia catre strada Ștefan cel Mare,iar la un moment dat a intrat in coliziune cu autoturismul ce se deplasa in fața sa, ulterior producandu-se o coliziune fața-spate, intre alte 2 autovehicule. In…

- Capul tractor al unui autotren și patru mașini transportate de acesta au avut de suferit joi dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit la platfoma de transport in apropierea localitații Balș. Șoferul a scapat nevatamat dar va fi cercetat pentru distrugere din culpa. Politistii au fost sesizati de…

- Azi, 06 noiembrie, la ora 13.50, polițiștii din Targu Lapuș, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in localitatea Valenii Lapușului, are loc un scandal intre mai multe persoane. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini!…

- Organizat o data la doi ani cu o pauza forțata de pandemie, Salonul auto de la Paris și-a deschis porțile timp de o saptamana. Totuși, de la aceasta ediție lipsesc unele nume mari din industrie. Mulți dintre cei mai importanți producatori auto din Europa – inclusiv Volkswagen, Mercedes și BMW – au sarit…

- Un motociclist a fost ranit, joi seara, la Lugoj, in urma unui accident de circulatie. Politistii au anuntat ca accidentul s-a petrecut pe strada 20 Decembrie. Primele informatii indica faptul ca motociclistul a fost izbit de doua masini si este in stare grava. Politia a deschis o ancheta. STIRE IN…