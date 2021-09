Stiri pe aceeasi tema

- Poliția anti-revolta a folosit gaze lacrimogene impotriva protestatarilor care au tras focuri de arma in aer și au aruncat cu sticle și pietre in forțele de ordine, la ceremonia de inaugurare a noului șef al Bisericii Ortodoxe sarbe in Muntenegru, relatea

- Politia a dispersat duminica dimineata sute de manifestanti muntenegreni stransi in orasul istoric Cetinje si hotarati sa impiedice intronizarea sefului Bisericii Ortodoxe sarbe (SPC) in Muntenegru, a relatat televiziunea publica (RTCG), transmite AFP.

- Cateva mii de protestatari au folosit sambata cauciucuri, pietre si vehicule pentru a bloca drumurile care duc spre orasul Cetinje din sud-vestul Republicii Muntenegru, in incercarea de a bloca Biserica Ortodoxa Sarba sa desfasoare o ceremonie de intronizare pentru noul sau sef, Joanikije II, transmite…

- Cateva mii de protestatari s-au folosit sambata de cauciucuri, pietre si vehicule pentru a bloca drumurile care duc spre orasul Cetinje, din sud-vestul Republicii Muntenegru, in incercarea de a bloca Biserica Ortodoxa Sarba sa desfasoare o ceremonie de intronizare pentru noul mitropolit, Joanikije al…

- Manifestantii, care s-au adunat in Piata Syntagma, din Atena, au purtat drapelul Greciei si au scandat impotriva vaccinarii obligatorii.Oamenii spun ca masura este una abuziva, avand in vedere ca medicii și asistenții au luptat in linia intai inca de la apariția virusului și au știut sa se protejeze.…

- Proteste violente in orașul Melbourne din Australia. Mii de oameni au ieșit in strada fiind nemulțumiți de noile restrictii anti-COVID-19. Manifestanții au atacat polițiștii, iar cei din urma au ripostat cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene.

- Aproximativ 5.000 de manifestanti au manifestat miercuri in Grecia, dintre care 3.000 in centrul Atenei, impotriva vaccinarii obligatorii a ingrijitorilor si a personalului din caminele de batrani, a estimat politia. In ajunul votului din parlament asupra unui decret care ar face obligatorie…

- Sute de protestatari care se opun vaccinării şi restricţiilor au fost implicaţi în confruntări cu forţele de ordine, luni după-amiază, în centrul Londrei, conform publicaţiei The Evening Standard, informeaza Mediafax.