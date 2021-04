Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste împotriva poliției au erupt duminica noaptea în orașul american Minneapolis dupa împușcarea fatala a unui tânar afro-american oprit de ofițeri în trafic, relateaza NBC News.Incidentul a avut loc dupa mai multe zile în care protestatarii anti-poliție…

- Un tanar de culoare a fost impuscat mortal de politie duminica in zona metropolitana a orasului Minneapolis dupa ce a fost oprit pentru o incalcare a traficului rutier, informeaza luni agentia Reuters.

- Seful Politiei din Minneapolis, Medaria Arradondo, l-a atacat dur pe fostul sau agent Derek Chauvin, acuzandu-l in fata juratilor care-l judeca de faptul ca a ”incalcat regulile” si ”valorile” politiei la arestarea lui George Floyd, relateaza AFP. Tinerea cu genunchiul, jos, a barbatului in…

- Procesul impotriva fostului politist Derek Chauvin, inculpat pentru uciderea afro-americanului George Floyd, va incepe, dupa cum era prevazut, pe data de 8 martie, insa co-acuzatii sai vor fi judecati impreuna la sfarsitul lui august, a dispus un judecator intr-o decizie data publicitatii marti,…